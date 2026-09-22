«Желтый» уровень опасности объявили в Москве и области из-за грозы и ветра

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен на территории столицы и Московской области из-за грозы и сильного ветра, сообщает Гидрометцентр РФ .

Предупреждение в Москве будет действовать с 12:00 среды до 06:00 24 сентября. Днем 23 сентября в мегаполисе ожидаются порывы ветра со скоростью до 15 м/с, в ночь на четверг — до 17 м/с.

В Подмосковье предупреждение о грозе с дождем в отдельных районах будет действовать до 19:00 вторника. Предупреждение о ветре с порывами от 15 до 17 м/с объявлено с 12:00 среды до 06:00 24 сентября.

«Желтый» уровень — потенциально опасная погода, когда жителям рекомендуется максимально внимательно относиться к правилам безопасности при движении на транспорте и перемещении пешком.

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