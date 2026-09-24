сегодня в 01:30

В ДНР за сутки в результате атак ВСУ пострадал человек

ВСУ за прошедшие сутки 11 раз атаковали территорию Донецкой Народной Республики. В результате атак ранен один мирный житель, сообщили в управлении по документированию военных преступлений администрации главы и правительства ДНР.

«11 фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред). Поступили сведения о ранении одного гражданского лица», — говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены легковые автомобили и 5 жилых домостроений.

Ранее в ДНР в результате атак ВСУ погибли три человека. Еще тринадцать мирных жителей республики, в том числе ребенок, получили ранения.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.