У южных Курил произошло землетрясение
Вблизи южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,6, сообщает РИА Новости.
Его эпицентр находился в 32 км восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг располагался на глубине 58 км под морским дном.
Отмечается, что землетрясение ощутили на Шикотане силой до 3 баллов, тревога цунами не объявлялась.
30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.
Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.
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