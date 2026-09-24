Телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области, сообщает ТАСС .

«Предварительно, похоронить его планируем на Перепечинском кладбище», — рассказал собеседник агентства.

Трагедия произошла 23 сентября на гастролях в Нерюнгри. Соседов шел на завтрак, упал с лестницы и ударился головой, пишет Mash.

Близким Соседова сообщили, что произошел несчастный случай. От полученных при падении травм музыкальный критик скончался.

Само падение, по информации близких журналиста, было вызвано оторвавшимся тромбом. Тромбоз мог быть вызван длительным перелетом в Якутию.

Его родные рассказали, что у музыкального критика всегда были проблемы с сердцем, при этом он не злоупотреблял алкоголем и даже долгое время совсем не пил.

По информации Telegram-канала SHOT, после падения на лестнице Сергей Соседов ударился головой — после чего у него случился отек мозга. Соседова пытались спасти врачи, но операция не помогла и артист скончался.

В ближайшие дни его тело планируют самолетом доставить в Москву.

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