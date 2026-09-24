Комнату пыток нашли в популярном туристическом месте в Испании

В регионе Коста-дель-Соль, который считается самый южным и высокогорным средиземноморским курортом Испании, нашли настоящую комнату пыток, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на New York Post.

Как пишет издание, из дома выбежал окровавленный мужчина с криками: «Меня похитили и хотят убить». За ним гнались мужчины в черной одежде, один из которых был вооружен. Из дома выскочили остальные подозреваемые.

Подозреваемых задержали. Из «пыточной» в это время раздавались крики о помощи. Отмечается, что в центре обклеенной полиэтиленом комнаты сидел привязанный к столу окровавленный мужчина. При этом рядом нашли орудия пыток — пластиковые стяжки, плоскогубцы, молоток и пистолет с глушителем.

Как пишут местные СМИ, «пыточную» создали ОПГ, выходцы из Сербии. Пострадавшие — испанец и марокканец, которые ранее уже имели проблемы с полицией.

Ранее 26-летняя россиянка Татьяна была жестоко избита и изуродована в собственной квартире своими бывшими подругами.

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