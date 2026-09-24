Ученый рассказал, когда медведи в России уходят в спячку

Кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии Стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий Борис Чаус рассказал, что медведи в регионах Сибири и Дальнего Востока уйдут в спячку только в ноябре или даже в декабре, когда установится температура воздуха ниже нуля и уляжется устойчивый снежный покров, сообщает РИА Новости .

«Останутся шатуны по двум основным причинам: если их потревожат, когда они ложатся в спячку, или если они не набрали необходимых жировых запасов для того, чтобы перенести период спячки», — рассказал эксперт.

По его словам, в других российских регионах медведи также впадают в спячку в зависимости от климатических условий.

Примерно в конце октября впадут в спячку медведи в Якутии. В средней полосе России эти хищники залягут спать в октябре — начале ноября.

Ранее в Енисейском муниципальном округе Красноярского края медведь насмерть загрыз 39-летнего лесозаготовителя. Мужчина охранял технику на стоянке грузового транспорта в окрестностях деревни Потапово и скончался на месте от полученных травм.

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