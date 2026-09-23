Ребенок, которого оставили умирать на полу, находится в больнице

Младенец из неблагополучной семьи, который чуть не умер с голода, находится в больнице Краснодара, сообщается в Telegram-канале фонда «Ежик в ладошках».

«Через свои каналы мне удалось узнать, что малыш действительно находится в больнице, это достоверная информация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подробная информация о состоянии ребенка будет известна завтра.

Ранее к жительнице Краснодара Екатерине в магазине подошла молодая девушка по имени Юлия с просьбой купить ей продукты. Она находилась на последнем сроке беременности и выглядела подавленно. Екатерина расспросила девушку о ее судьбе. Та рассказала, что вместе с мужем воспитывала двоих детей 5 и 3 лет (один из ребят от предыдущих отношений), но денег семье не хватало. Юлию лишили родительских прав, потому что она не могла обеспечить детям нормальных условий для жизни.

21-летняя девушка вместе с мужем жила в посуточном номере за 1600 рублей в день. Каждое утро они просили милостыню у прохожих. Администратор отеля сообщил, что супруг девушки выпивал, а еще поднимал на нее руку.

Екатерина также навестила семью после рождения третьего ребенка. По ее словам, младенец лежал на полу в грязи и медленно умирал с голоду. В итоге мать с малышом отвезли в больницу, там ребенка наконец-то покормили.

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