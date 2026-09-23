Подобрали неравнодушные москвички: 1,5-годовалая девочка сбежала из садика

Блогерша svetlana_tsetserskaya рассказала в соцсетях о том, что нашла на улице маленькую девочку, которая самостоятельно ушла из детского сада. По словам женщины, она сразу позвонила в экстренную службу «112» и направилась в полицию писать заявление.

Оказалось, что малышка сбежала из детского сада, а его сотрудники даже не заметили пропажу воспитанника. Когда блогерша привела ребенка обратно в садик, там девочку узнали, но были очень удивлены, что она нашлась за целых два дома от учреждения. Воспитатели не заметили ухода ребенка. При этом девочка самостоятельно перешла одну проезжую часть.

Женщина подчеркнула, что ребенка ростом около 80 сантиметров практически не видно на дороге, особенно когда он выходит из-за припаркованных машин. Это создает серьезную угрозу для жизни и здоровья малыша.

Как отреагировали родители девочки на инцидент, пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.

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