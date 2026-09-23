Двое маленьких детей утонули в реке Болда Астраханской области

В Астраханской области проводится проверка по факту гибели двух детей на воде, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В среду в поселке Болдинский Приволжского района 2 брата в возрасте 3 и 5 лет ушли гулять. Вскоре на берегу реки Болда нашли самокат и тело одного из детей. В ходе поисковых мероприятий обнаружено тело второго ребенка.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Следственные органы Следственного комитета России по Республике Башкортостан начали процессуальную проверку по факту смерти девятимесячного мальчика в Уфе.

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