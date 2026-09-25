Глава Химок поздравила ветерана ВОВ Веру Матвееву со 102-летием

Глава Химок Инна Федотова поздравила ветерана войны, труженицу тыла Веру Александровну Матвееву со 102-летием и вручила поздравительный адрес, букет цветов, торт и продуктовую корзину. Поздравление продолжилось в теплой домашней обстановке за чаепитием, сообщает пресс-служба администрации округа Химки.

Вера Александровна родилась в Смоленской области. На ее молодость выпали тяжелые военные годы. Сразу после Великой Победы она поступила в Московский государственный библиотечный институт (сегодня — Московский государственный институт культуры), и с 1949 года ее жизнь неразрывно связана с Химками. В стенах института она прошла путь от старшего библиотекаря до заведующей отделом обработки и комплектования.

«Сегодня поздравила Веру Александровну с днем рождения. На таких людей мы равняемся. Их стойкость, трудолюбие и верность своему делу служат для нас настоящим нравственным ориентиром», — рассказала Инна Федотова.

Вера Александровна Матвеева — труженица тыла, чья жизнь стала частью истории страны.

Забота о ветеранах остается одним из приоритетных направлений работы администрации городского округа Химки.