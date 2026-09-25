сегодня в 13:28

Грузовик вспыхнул в Окружном проезде на востоке Москвы

Грузовик охватило огнем на востоке столицы. Инцидент произошел в Окружном проезде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу Москве.