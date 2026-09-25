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Грузовик вспыхнул в Окружном проезде на востоке Москвы

Происшествия
Telegram-канал РЕН ТВ

Фото - © Telegram-канал РЕН ТВ

Грузовик охватило огнем на востоке столицы. Инцидент произошел в Окружном проезде, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу Москве.

На опубликованных в Сети кадрах видно, что машину объяло пламя. На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

По данным издания, пожар оперативно потушили. Причины возгорания выясняются.

О пострадавших не сообщается.

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