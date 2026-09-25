Онкоцентр Химок проведет день открытых дверей 26 сентября

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Взрослые жители Подмосковья смогут 26 сентября бесплатно пройти обследования для раннего выявления онкологических заболеваний в центре амбулаторной онкологической помощи Химок. Направление и предварительная запись не нужны, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

День открытых дверей пройдет 26 сентября в центре амбулаторной онкологической помощи при поликлинике № 2 по адресу: Химки, ул. Лавочкина, д. 22. Пройти обследования могут взрослые жители Подмосковья, прикрепленные к медицинской организации. Исследования подберут с учетом возраста, пола и индивидуальных факторов риска.

Ранняя диагностика важна, поскольку многие онкологические заболевания поначалу протекают без выраженных симптомов, а эффективность лечения зависит от времени выявления болезни.

«Центры амбулаторной онкологической помощи — это ключевое звено онкослужбы Подмосковья. Их задача — сделать специализированную помощь максимально доступной и сократить время от момента появления подозрения до консультации онколога и начала лечения», — пояснил главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

При выявлении отклонений посетителя направят на дополнительную диагностику в рамках обычного порядка оказания медицинской помощи. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Результаты предыдущих обследований помогут врачу получить более полную картину.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.