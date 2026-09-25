Памфилова озвучила окончательные результаты выборов в России

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что явка на выборах в Государственную думу составила 59,80%, всего проголосовали 67 448 094 человека, сообщает ТАСС .

По ее словам, в результате выборов в Госдуму партия «Единая Россия» получает 349 мандатов, КПРФ — 37, ЛДПР — 23, «Новые люди» — 19, «Справедливая Россия» — 17, «Родина» — 1 и четыре самовыдвиженца. В Думу было избрано 46 ветеранов СВО, из них 41 — от «Единой России».

Глава ЦИК подчеркнула, что доля недействительных бюллетеней составила 1,36%. Итоги региональных выборов в одном округе в Кировской области признаны недействительными

Памфилова добавила, что в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие более 7 млн человек из 33 регионов РФ. Согласно итогам ДЭГ, лидирующую позицию заняли представители «Единой России», вторыми стали «Новые люди», за ними следуют КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия».

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