Зумеры скупают игрушечных животных Littlest Pet Shop: цены превышают 500 тысяч
Фото - © Littlest Pet Shop
Среди российских зумеров вновь популярны игрушечные животные Littlest Pet Shop. За редкие фигурки коллекционеры готовы платить сотни тысяч рублей, сообщает kp.ru.
Игрушки Littlest Pet Shop были особенно популярны в начале и середине 2010-х. В 2022 году серию перезапустили, но коллекционеры предпочитают старые выпуски. Яна Лукьянова собирает фигурки 13 лет: сейчас в ее коллекции 35 игрушек, преимущественно кошки и собаки.
Цена зависит от редкости, состояния и качества печати. Лукьянова купила фигурку в нераспечатанной упаковке за 17 тысяч рублей. За редкого Супер-кота коллекционеры готовы отдать больше 300 тысяч, а Супер-буль стоит больше полумиллиона рублей. На рынке встречаются и подделки: копию стоимостью около 300 рублей могут выставить за 10 тысяч.
Коллекционер Анастасия Макарова рассказала, что за прошлый год ее собрание выросло до более чем 500 фигурок. Самая дорогая игрушка в нем стоила 1600 рублей. Психолог Екатерина Алексеева считает увлечение нормальным, если оно не становится навязчивым: игрушки вызывают воспоминания и чувство безопасности.
«Это простой способ порадовать своего внутреннего ребенка», — пояснила эксперт.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.