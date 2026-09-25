Зумеры скупают игрушечных животных Littlest Pet Shop: цены превышают 500 тысяч

Игрушки Littlest Pet Shop были особенно популярны в начале и середине 2010-х. В 2022 году серию перезапустили, но коллекционеры предпочитают старые выпуски. Яна Лукьянова собирает фигурки 13 лет: сейчас в ее коллекции 35 игрушек, преимущественно кошки и собаки.

Цена зависит от редкости, состояния и качества печати. Лукьянова купила фигурку в нераспечатанной упаковке за 17 тысяч рублей. За редкого Супер-кота коллекционеры готовы отдать больше 300 тысяч, а Супер-буль стоит больше полумиллиона рублей. На рынке встречаются и подделки: копию стоимостью около 300 рублей могут выставить за 10 тысяч.

Коллекционер Анастасия Макарова рассказала, что за прошлый год ее собрание выросло до более чем 500 фигурок. Самая дорогая игрушка в нем стоила 1600 рублей. Психолог Екатерина Алексеева считает увлечение нормальным, если оно не становится навязчивым: игрушки вызывают воспоминания и чувство безопасности.

«Это простой способ порадовать своего внутреннего ребенка», — пояснила эксперт.

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