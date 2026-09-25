Хирурги в Раменском удалили образование весом 17 кг при флегмоне

Женщину с флегмоной туловища экстренно прооперировали в Раменской больнице. Хирурги удалили жировое образование весом 17 кг, а на седьмые сутки пациентку выписали домой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщину доставили в Раменскую больницу с сильной болью в животе, высоким артериальным давлением и выраженным покраснением кожи. Из-за избытка жировой ткани на передней брюшной стенке ей было трудно ходить; при подъеме по лестнице возникали одышка и учащенное сердцебиение. Ранее у пациентки выявили сахарный диабет, но она не наблюдалась у врача и не проходила регулярные обследования.

В больнице врачи диагностировали флегмону туловища — острое гнойное воспаление подкожной клетчатки. Без своевременного лечения инфекция может распространиться и привести к некрозу и сепсису.

«Пациентке было проведено экстренное хирургическое вмешательство: вскрытие и санация гнойного очага, а также антибактериальная терапия. В ходе операции мы удалили жировое образование весом 17 кг», — рассказал заведующий хирургическим отделением Раменской больницы Михаил Кошелев.

На вторые сутки после операции женщина почувствовала облегчение и смогла самостоятельно передвигаться. На седьмые сутки ее выписали домой с рекомендациями по питанию и наблюдению у специалистов. Врачи напоминают, что при хронических заболеваниях необходимо регулярно посещать лечащего врача, контролировать лабораторные показатели и соблюдать назначения даже при отсутствии выраженных жалоб.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.