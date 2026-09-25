Кардиолог МОНИКИ принял 20 пациентов в Луховицах 24 сентября

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Кардиолог МОНИКИ имени Владимирского Монир Даноон 24 сентября провел выездной прием в центральной поликлинике Луховиц и проконсультировал 20 пациентов, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врач-кардиолог отделения мобильных медицинских бригад МОНИКИ имени Владимирского Монир Даноон 24 сентября принимал пациентов в центральной поликлинике Луховиц в течение всего рабочего дня. Консультацию получили 20 человек.

Луховицкая больница регулярно организует выездные приемы специалистов областного института. В 2026 году в Луховицах и Белоомуте пациентов принимали травматологи, эндокринологи, офтальмологи, невролог и кардиолог. Благодаря таким выездам жителям округа не нужно ехать за консультацией в МОНИКИ.

«Такая форма работы направлена на повышение доступности оказания медицинской помощи жителям самых отдаленных территорий нашего округа», — сообщила заместитель главного врача Луховицкой больницы по поликлинической работе Наталия Васильева.

Она пояснила, что на прием к областным специалистам пациентов записывают через участкового терапевта. Больница планирует продолжать сотрудничество с областным медцентром.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.