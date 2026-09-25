Музей автотранспорта в Чехове принял более 2 тыс гостей к сентябрю 2026 года

Музей истории автомобильного транспорта Мострансавто в муниципальном округе Чехов посетили более 2 тыс. человек. Он начал активно принимать гостей в начале 2025 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Музей расположен на территории филиала Мострансавто в муниципальном округе Чехов. Посетить его бесплатно можно индивидуально или в составе группы. Мострансавто — подведомственная организация министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В коллекции более 700 экспонатов: автобусы, грузовые и легковые автомобили разных эпох, в том числе ГАЗ-АА, «Победа» и ЗИЛ-158. Здесь также представлены архивные документы, кассовые аппараты, форма водителей и кондукторов, редкие артефакты и модели транспорта в масштабе 1:43.

«В этом году Мострансавто исполняется 100 лет. Коллекция начала формироваться в 2001 году, продолжают поступать новые экспонаты», — рассказал директор музея Владимир Федосеевич Комаров, который работает в Мострансавто более 50 лет.

По словам директора, экспонаты особенно интересны школьникам: учителя истории проводят в музее уроки, а посетители могут посидеть в кабинах автомобилей и автобусов, чтобы сравнить их с современным транспортом.

Музей находится по адресу: Московская область, м. о. Чехов, д. Манушкино, тер. «Промзона-Манушкино», вл. 2. Он открыт по будням с 09:00 до 16:00. Для посещения нужна предварительная запись по телефону +7 (963) 722-67-25.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что удобство населения для властей имеет огромное значение, поэтому в регионе стараются регулярно обновлять подвижной состав «Мострансавто».

«В Подмосковье очень много жителей пользуются общественным транспортом. Только «Мострансавто» ежедневно перевозит свыше 1,6 млн пассажиров. Соответственно, все, что касается удобства, надежности пассажирских перевозок, для нас имеет особое значение», — заявил Воробьев.