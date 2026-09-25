В Подмосковье в Неделю ответственного отношения к сердцу обсудили вред вейпов

Нарколог Виталий Холдин в Неделю ответственного отношения к сердцу предупредил жителей Подмосковья о рисках вейпинга для сердца, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин рассказал в Московском областном клиническом наркологическом диспансере, как электронные сигареты влияют на сердце.

«Последние исследования показали, что регулярное использование электронных сигарет может увеличить риск развития ишемической болезни сердца на 20–40 %. А вероятность инфаркта у вейперов на 30 % выше по сравнению с теми, кто не курит», — рассказал Холдин.

По словам специалиста, даже одна сессия парения может вызвать изменения, сопоставимые с последствиями курения обычных сигарет. Никотин, содержащийся почти во всех жидкостях для вейпов, учащает сердцебиение и повышает давление. При регулярном использовании это создает хроническую нагрузку на сердечную мышцу.

Холдин добавил, что после отказа от курения пульс нормализуется, уровень углекислого газа в крови снижается, а риск инфаркта уменьшается. Тем, кому трудно бросить курить самостоятельно, специалист рекомендовал обратиться в филиалы Московского областного клинического наркологического диспансера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.