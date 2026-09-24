Оксана Самойлова хочет ограничить Джигана в родительских правах

Блогерша и бывшая жена рэпера Дениса Устименко-Вайнштейна (Джиган) Оксана Самойлова подала иск в Савеловский районный суд Москвы. Она хочет ограничить своего экс-мужа в родительских правах, пишет SHOT .

По данным источника, в иске блогерши также содержится требование определить место жительства несовершеннолетних детей. Самойлова настаивает на том, чтобы дети жили вместе с ней.

Ранее сообщалось, что МВД начало проверку после информации о стрельбе в доме Джигана в Подмосковье. По словам очевидцев, нетрезвый рэпер ранил охранника и около 10 часов не выпускал персонал из дома, пока дети прятались и звонили матери.

В зависимости от результатов экспертизы и квалификации действий Джигану может грозить до 10 лет лишения свободы.

О том, что на данный момент известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

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