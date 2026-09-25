Депутат Юлия Мамай 23 сентября посетила встречу о Полтаве в Химках

Учащиеся школы № 14 в Химках 23 сентября узнали об освобождении Полтавы в 1943 году. Во встрече приняла участие депутат Юлия Мамай, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 14 в Химках 23 сентября прошло патриотическое мероприятие, посвященное освобождению Полтавы от немецко-фашистских захватчиков. Участникам рассказали о Полтавско-Кременчугской операции, героизме советских воинов и послевоенном восстановлении города. Школьникам показали кадры военной хроники и фотографии тех лет.

«Мы обязаны помнить, какой ценой была завоевана Победа, и передавать эту память молодежи. Такие встречи помогают сохранить историческую правду и воспитать уважение к подвигу наших предков», — отметила депутат Юлия Мамай.

Она сообщила, что встреча прошла в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Немецко-фашистские войска оккупировали Полтаву 18 сентября 1941 года. Советские войска освободили город 23 сентября 1943 года в ходе Полтавско-Кременчугской наступательной операции, разгромив группировку противника. За мужество в боях десятки тысяч солдат и офицеров получили государственные награды. Позднее Полтаву наградили орденом Отечественной войны I степени.

«Мы должны рассказывать детям о таких страницах истории, чтобы они знали, через что прошли их прадеды. Память о войне — это не просто даты, это судьбы людей, которые боролись за нашу свободу», — подчеркнула депутат Химок Надежда Смирнова.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.