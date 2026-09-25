Мосавтодор летом очистил знаки на семи дорогах в пяти округах Подмосковья

Специалисты Мосавтодора во время летнего содержания дорог очистили дорожные знаки от надписей и незаконной рекламы на семи региональных дорогах в пяти округах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты Мосавтодора удалили вандальные надписи с дорожных знаков на Звенигородском шоссе в Голицыне Одинцовского округа, Лихачевском шоссе в Долгопрудном, улице Московской во Фрязине, Западном объезде Сергиева Посада и улице Советской Конституции в Ногинске.

Незаконную рекламу убрали со знаков на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде и улице Парковой в Долгопрудном.

Специалисты Мосавтодора регулярно обследуют дорожную инфраструктуру на региональных дорогах и приводят ее в порядок для комфорта и безопасности участников движения. Актуальную информацию о дорогах и транспорте Подмосковья публикуют в официальном канале ведомства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.