Из Балашихи отправили более 20 тонн помощи в ДНР и ЛНР

Жители, волонтеры и общественные организации Балашихи собрали более 20 тонн гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР. Груз предназначен военнослужащим, прифронтовым госпиталям и детским домам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Из Балашихи отправили очередную партию гуманитарной помощи для Донецкой и Луганской Народных Республик. В отправке участвовали первый заместитель главы Балашихи Сергей Лукичев и волонтеры местного отделения «Боевого братства». Груз собрали жители, волонтеры, общественные организации и местное отделение партии «Единая Россия».

В партию весом более 20 тонн вошли вещи первой необходимости, продуктовые наборы, автомобиль, медицинское оборудование, в том числе аппараты ИВЛ. Помощь направят военнослужащим и в прифронтовые госпитали.

«Спасибо каждому, кто участвует: приносит необходимые вещи, помогает со сбором, погрузкой и доставкой гумпомощи. Продолжаем эту работу вместе», — сказал Сергей Лукичев.

Часть груза доставят в семь детских домов. В Мариуполе волонтеры также проведут праздник для детей с инвалидностью.

«Поездки бывают 2 раза в месяц. У нас работают сразу несколько групп волонтеров — каждая из них выезжает по собственному графику, обеспечивая постоянную поддержку», — рассказала волонтер Балашихинского отделения «Боевого братства» Наталья Богданова.

В Балашихе действуют три постоянных пункта сбора помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в общественной приемной «Единой России» на Парковой улице, 7, и в общественной приемной на Октябрьской улице, 11, в микрорайоне Железнодорожный. Дополнительные адреса и актуальный перечень необходимых вещей опубликованы на сайте volonter.mosreg.ru.

Развивать добровольческие инициативы по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Начать путь в волонтерстве легко: достаточно зарегистрироваться на платформе Добро.РФ и выбрать направление по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.