Павлово-Посадский округ 24 сентября отправил гуманитарный конвой в зону СВО

Гуманитарный конвой с адресной помощью для бойцов-земляков, детей, семей, оставшихся без кормильца, и мирных жителей отправили 24 сентября из Павлово-Посадского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Груз собрали по конкретным запросам. В него вошли продукты и вещи первой необходимости для бойцов-земляков, детей, семей, оставшихся без кормильца, и мирных жителей Белгородской, Луганской и Донецкой областей.

В сборе и погрузке участвовали волонтеры, молодогвардейцы, депутаты, сторонники «Единой России», совет ветеранов и жители округа.

В Павлово-Посадском округе планируют продолжить сбор помощи и отправку гуманитарных конвоев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.