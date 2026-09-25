На 10 регионов пришлось 16,3 млн кв. м новостроек с низкими продажами

К началу сентября в десяти регионах сосредоточилось 16,3 млн кв. м строящегося жилья с риском недостаточной распроданности — почти половина общего объема, сообщает «РБК Недвижимость» .

По данным аналитического центра «Дом.РФ», к началу сентября распроданность с учетом готовности ниже 60% была у 29% строящегося жилья — 34,7 млн кв. м. За август объем вырос на 0,7 млн кв. м. Аналитики связывают это со снижением спроса и высокими ставками по рыночной ипотеке.

Больше всего такого жилья в Москве (2,8 млн кв. м), Краснодарском крае (2,7 млн кв. м) и Московской области (1,9 млн кв. м). Его доля в строительном портфеле этих регионов составляет 18%, 35% и 24% соответственно. В Краснодарском крае соотношение распроданности и стройготовности — самое низкое среди десяти крупнейших рынков: 40%.

На 1 сентября самые длительные сроки продажи непроданного строящегося жилья среди этих регионов аналитики зафиксировали в Краснодарском крае (5,6 года), Башкортостане (4,4 года) и Ленинградской области (4 года). Самые короткие — в Санкт-Петербурге и Московской области (по 2,3 года), Москве (2,6 года).

По данным АКРА, в 2025 году предложение строящегося жилья оказалось избыточным в 25 регионах, включая Краснодарский и Красноярский края. В сентябре замглавы Минстроя Никита Стасишин также сообщил о переизбытке предложения в ряде регионов, но не назвал их.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.