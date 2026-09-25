«Россети Московский регион» провели более 40 встреч по легализации ВОЛС с операторами связи

Компания «Россети Московский регион» с начала года провела с операторами связи более 40 встреч для легализации размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП) Москвы и Московской области.

Во время встреч операторам связи предоставляют сведения об унифицированных условиях договора на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), а также о тарифах за использование энергетической инфраструктурой компании. В ноябре прошлого года стоимость этих услуг была уменьшена практически вдвое, что поспособствовало большей доступности размещения ВОЛС. Кроме того, представители энергетической отрасли поясняют юридические нюансы эксплуатации энергообъектов, процедуру подписания и выполнения договоров, а также требования к маркировке телекоммуникационных сетей и соблюдению норм электробезопасности.

Прямой диалог с операторами привел, в том числе, к подписанию мировых соглашений и договоров на размещение ВОЛС. Ведение деятельности на легальной основе дает операторам возможность уменьшить затраты на создание собственной инфраструктуры и повысить качество предоставляемых услуг.

В то же время операторы, продолжающие работать нелегально, подвергаются риску демонтажа подвесов, принудительного взыскания задолженностей за несанкционированное использование инфраструктуры, а также оплаты судебных расходов.

«Россети Московский регион» открыты к диалогу и призывают операторов связи к своевременному оформлению правовых отношений.