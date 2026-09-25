Оксана Самойлова заявила, что не считает себя ответственной за поступки Джигана

«Ни разу в жизни я не подумала о том, что я виновата в том, что происходит у него. Я прекрасно понимала, что я отдельно и он отдельно. Я понимала, что не могу ему в этом (зависимостях — ред.) помочь. Все, что я могла делать, я делала», — ответила Самойлова на соответствующий вопрос в интервью журналистке Ксении Собчак.

Блогерша добавила, что у рэпера были проблемы с зависимостями до отношений, во время брака и после развода.

Ранее СМИ сообщали, что Джиган попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. Рэпер удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелем этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам. При этом музыкант отрицает информацию о стрельбе.

О том, что на данный момент известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

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