9 медучреждений Подмосковья проведут диспансеризацию до полуночи 26 сентября

В субботу, 26 сентября, диспансеризацию в вечернее и ночное время проведут девять медорганизаций Подмосковья, в том числе Раменская, Реутовская и Павлово-Посадская больницы.

«Возможность пройти диспансеризацию в вечернее и ночное время помогает работающим жителям уделить внимание своему здоровью без необходимости менять рабочий график», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

В сентябре поликлиники по субботам попеременно работали с утра до полуночи. За время акции диспансеризацию прошли более 4,3 тыс. человек.

Жители смогут пройти профилактические обследования, оценить основные показатели здоровья и получить рекомендации специалистов. При выявлении факторов риска или отклонений им предложат дальнейшее обследование. В «Школах здоровья» пройдут открытые занятия по профилактике заболеваний, контролю показателей здоровья, снижению риска хронических заболеваний, оказанию первой помощи и измерению давления.

Адреса и часы работы участников акции опубликованы на сайтах медучреждений. Для диспансеризации нужны паспорт и полис ОМС. Перед сдачей анализов рекомендуется не есть минимум четыре часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.