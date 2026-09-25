В Подмосковье выпуск машин и оборудования вырос на 61,5% за 8 месяцев 2026 года

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в Подмосковье за восемь месяцев 2026 года выросло на 61,5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Екатерина Зиновьева отметила, что машиностроение — одна из крупнейших отраслей промышленности Подмосковья. Ее основу составляют около 250 крупных и средних предприятий, на которых заняты более 106 тыс. человек.

«Машиностроение — ключевая опора промышленности Подмосковья и одна из самых обширных отраслей», — отметила Зиновьева.

В регионе представлены транспортное и энергетическое машиностроение, станкостроение, металлообработка, приборостроение и электротехника. В отрасль также входят предприятия оборонно-промышленного комплекса и ракетно-космической сферы.

Среди крупных производств региона — АО «Коломенский завод», АО «Криогенмаш», ОАО «Электростальский завод тяжелого машиностроения», ООО «СК С.Т.С.», АО «Метровагонмаш» и АО «ДМЗ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важную роль оборонной и космической промышленности в жизни Подмосковья.

«Традиционно оборонная и космическая промышленность — это наша основа и герои во все времена», — сказал губернатор.