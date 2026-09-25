«Дать бывшему третий шанс?»: как выжить в период ретроградной Венеры с 3 октября по 14 ноября

Осень 2026 года приготовила нам особый астрологический аттракцион. С 3 октября по 14 ноября 2026 года планета любви, красоты, денег и гармонии — Венера — отправляется в свое традиционное ретроградное пике, которое случается всего раз в полтора года.

Первую и самую драматичную часть пути (с 3 октября по конец октября) Венера пройдет по ядовитому, страстному и подозрительному знаку Скорпиона. В ноябре она ненадолго отступит назад, в родные Весы, чтобы заставить нас переписать правила дипломатии и окончательно расставить точки над «i».

Что такое ретроградная Венера и почему нам может понадобиться успокоительное

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В астрологии Венера отвечает за три главные вещи: как мы любим, как мы тратим и как мы оцениваем себя. Когда планета замедляет ход и иллюзорно начинает двигаться назад, все эти сферы отправляются на техосмотр.

Венера в Скорпионе — это не про розовые «сопли» и тихие свидания. Это время эмоционального «стриптиза», срывания масок, вспышек ревности и проверки отношений на прочность. А ее последующий уход в Весы попросит вернуть баланс туда, где после скорпионьих страстей остались лишь пепел и руины.

Как ретроградная Венера повлияет на отношения, деньги и самооценку с 3 октября

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Парад бывших. Оживают забытые чаты, случайно на перекрестке встречается «любовь всей жизни» из 2018 года, а в голове настойчиво крутится мысль: «А может, дать ему третий шанс?». (Спойлер: нет, нет и еще раз нет!).

Финансовый аудит. Деньги утекают сквозь пальцы, если поддаваться эмоциям. Возможны задержки выплат, переоценка ресурсов и пересмотр личного бюджета.

Кризис самооценки. Захочется кардинально перекроить внешность или выкинуть половину гардероба.

Что нельзя делать во время ретроградной Венеры в 2026 году

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Не вступайте в новые браки и не оформляйте важные партнерские союзы. Есть риск, что после разворота планеты флер очарования спадет.

Не делайте радикальных процедур с внешностью. Никакой пластики, экстремального окрашивания или татуировок. Результат вас разочарует (если не сразу, то когда Венера пойдет в обычное, прямое движение).

Не совершайте крупных импульсивных покупок. Дорогие сумки, машины и драгоценности, купленные на ретро-Венере, быстро потеряют ценность в ваших глазах.

Гороскоп на ретроградную Венеру 2026 для всех знаков зодиака

Фото - © Сергей Толмачёв / Фотобанк Лори

Овен борется с искушением вернуться к бывшему и не влезает в долги

Овнам предстоит пройти жесткую проверку на прочность в сфере чужих денег и роковых страстей. Прошлое начнет стучаться в двери с удвоенной силой, а старые обиды — требовать реванша. Влезайте в чужие тайны с осторожностью и ни в коем случае не берите кредиты до середины ноября.

Телец переписывает правила игры в браке и терпит капризы партнеров

Ваш управитель уходит в ретроград, а значит, земля под ногами может слегка зашататься. Вся тема партнерства (как любовного, так и бизнеса) потребует пересмотра. Старые претензии второй половинки всплывут на поверхность. Наберитесь терпения: сейчас лучше выслушать, чем рубить сплеча.

Близнецы наводят порядок в рутине и пересматривают отношение к здоровью

Для Близнецов этот период подсветит вопросы работы, ежедневных обязанностей и заботы о себе. Возможны торможения в текущих рабочих проектах и желание бросить все из-за усталости. Пересмотрите свой график, доделайте старые дела и не пытайтесь впихнуть в день больше, чем вы объективно можете сделать.

Рак разбирается в старых чувствах и спасает творческие проекты

Раков ждет ревизия в сфере романтики, развлечений и детских вопросов. Будет сильное желание закрутить бурный, но бессмысленный роман или уйти с головой в ностальгию. Если вы занимаетесь творчеством, вернитесь к отложенным идейным заготовкам — сейчас они могут обрести второе дыхание.

Лев разбирает семейные скелеты в шкафу

Львам придется направить фокус внимания на дом, семью и недвижимость. Возможны вспышки недопонимания с близкими или неожиданные бытовые поломки. Не начинайте масштабный ремонт или переезд — процесс затянется, а результат выйдет дороже, чем планировалось.

Дева фильтрует круг общения и перепроверяет документы

Девам предстоит столкнуться с путаницей в контактах, поездках и документах. Могут объявиться старые знакомые, с которыми давно были утеряны связи. Будьте аккуратнее в переписках и не верьте красивым обещаниям: в этот период слова стоят очень мало.

Весы учатся считать деньги и бороться с сиюминутными хотелками

Венера — ваша покровительница, поэтому ее разворот заденет вас напрямую, особенно когда в ноябре она вернется в ваш знак. Главный удар придется по кошельку и самооценке. Затяните пояса, пересмотрите свои финансовые привычки и не пытайся заглушить стресс шопингом.

Скорпион меняет представление о себе и контролирует вспышки ревности

Вы — главные герои этого астрологического триллера. Именно в вашем знаке Венера начинает свое попятное движение. Вас может штормить от желания все разрушить до жажды полного перерождения. Направьте эту энергию внутрь: разберитесь со своими истинными желаниями, но не жгите мосты с теми, кто вам дорог.

Стрелец закрывает тайные гештальты и избавляется от иллюзий

Стрельцам выпадает период уединения и работы с подсознанием. Всплывут тайны, незавершенные истории или скрытые симпатии. Это идеальное время для психотерапии, духовных практик и очищения пространства от всего, что давно тянет вас вниз.

Козерог фильтрует друзей и пересматривает планы на будущее

Козерогам придется провести ревизию своего окружения. Вы можете осознать, что с кем-то из друзей вам больше не по пути или что старые единомышленники тянут из вас ресурсы. Пересмотрите свои масштабные цели: возможно, то, к чему вы стремились год назад, потеряло актуальность.

Водолей переоценивает карьеру и не конфликтует с начальством

Период затронет сферу статуса, амбиций и карьерных вершин. Могут задерживаться повышение или выплата премий. Не время делать резкие движения и громко хлопать дверью на работе. Лучше спокойно доделайте текущие задачи и проанализируйте, туда ли вы вообще двигаетесь.

Рыбы меняют мировоззрение и осторожно планируют поездки

Рыбам Венера принесет сомнения в своих убеждениях и ориентирах. Возможны накладки в путешествиях или задержки в вопросах образования и юридических дел. Не стройте иллюзий относительно дальних перспектив и дайте себе время просто созерцать происходящее.