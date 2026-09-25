«Бессовестное вранье!»: Джиган ответил на обвинения матери Самойловой в угрозах

Ранее Евгения Самойлова в интервью журналистке Ксении Собчак заявила, что Джиган, узнав о заявлении на развод, угрожал ей, что убьет Оксану и детей. Самойлова была вынуждена нанять охрану, которая везде сопровождает ее до сих пор.

«Ужасное и бессовестное вранье», — уверенно прокомментировал рэпер слова бывшей тещи в интервью журналу Super.ru.

О том, что на данный момент известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.