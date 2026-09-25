«Я убью ее и детей»: Джиган угрожал маме Самойловой, узнав о заявлении на развод

«Когда Оксана дала ему документы о разводе, когда он сорвался, он позвонил мне. Мы вроде как хорошо поговорили. Он сказал мне: „Я убью ее и убью детей“. Я как должна к этому относиться? Поэтому нужна охрана. Почему Оксана должна бояться? На нее никто не нападал. Ей подписчиков бояться своих?» — задалась вопросом мама Оксаны во время интервью журналистке Ксении Собчак.

Она добавила, что в связи с угрозами расправой модель была вынуждена нанять охрану, которая везде сопровождает ее до сих пор.

Ранее СМИ сообщали, что Джиган попал в рехаб в Израиле после нападения на обслуживающий персонал на своем участке в Подмосковье и расстрела охранника. Рэпер удерживал сотрудников около 10 часов, обвиняя их в различных грехах, в том числе в предательстве. Свидетелем этого кошмара стали его дети, которые прятались в этот момент по шкафам. При этом музыкант отрицает информацию о стрельбе.

О том, что на данный момент известно о возможной стрельбе в доме Джигана, которую скрывали почти три месяца, читайте в материале РИАМО.

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