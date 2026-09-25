Тренд на «проработанность»: молодежь перестает общаться с родственниками

Российская молодежь все чаще прекращает общение с родственниками на фоне тренда на «проработанность» и фокус на личных чувствах. Около 15% россиян в возрасте от 20 до 30 лет полностью разорвали контакт с близкими, еще четверть перешли к осознанному дистанцированию, сообщает Baza .

По данным издания, треть зумеров и миллениалов описывают отношения с родителями как прохладные. Самый популярный запрос в терапии — сепарация от матери. Спрос на такую работу вырос на 5000% за последние два года.

Чаще всего за «проработкой» обращаются девушки 22–33 лет и мужчины 35–40 лет. Психологи отмечают: дистанция не всегда означает полный разрыв, иногда это вынужденная мера для стабилизации внутреннего состояния.

Например, 27-летняя москвичка ограничила общение с матерью из-за постоянных упреков. Женщина критиковала ее внешность и образ жизни, советовала больше краситься, быстрее заводить детей и вернуться к бывшему мужу.

После работы с психологом она начала обозначать границы: говорила матери, какие темы ей неприятны, и прекращала разговор, если критика продолжалась. В итоге они стали реже созваниваться, а девушка почувствовала себя лучше.

Психолог Ирина Грекова пояснила: дистанция может быть необходима, если попытки наладить отношения не помогают, а общение продолжает причинять вред. При этом она не обязательно означает полный разрыв — иногда это способ сохранить себя.

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