Инспекторы проверили более 65 тыс участков в Подмосковье с начала 2026 года

Муниципальные земельные инспекторы проверили более 65 тыс. участков в Подмосковье с января 2026 года. До конца года они планируют обследовать еще не менее 30 тыс. участков, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проверки помогают выявлять нецелевое использование земли, незаконные ограждения, самозахваты и заброшенные участки. Инспекторы также оценивают законность владения землей и ее использования.

Больше всего участков обследовали в Раменском округе — 7 094. В Волоколамском округе проверили 4 149 участков, в Можайском — 3 756.

Жители могут подать обращение о проверке участка через региональный портал госуслуг. После этого отслеживать его рассмотрение можно в приложении «Проверки Подмосковья». Сообщить о предполагаемых нарушениях также позволяет платформа «Народный инспектор». Речь может идти, в частности, о строительстве гостиниц, цехов или торговых объектов на землях, не предназначенных для этого.

Ведомство уделяет внимание и профилактике нарушений. Владельцам, допустившим ошибки при оформлении или использовании участков, направляют рекомендации по приведению документов и порядка использования земли в соответствие с законом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.