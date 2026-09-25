«Росатом Интелмаш» провел в Подмосковье сессию о роботизации 23 сентября

Компания «Росатом Интелмаш» 23 сентября 2026 года провела в Подмосковье сессию о роботизации атомной отрасли и представила свои разработки, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Компания «Росатом Интелмаш» провела сессию «Передовые технологии автоматизации атомной отрасли». Участники обсудили способы повышения производительности труда и опыт внедрения роботов на предприятиях. Компания работает в Московской области и разрабатывает, производит и внедряет решения для автоматизации атомной промышленности. Она входит в АО «Росатом Сервис» — электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом».

На сессии компания представила доклад о потребностях отрасли в роботизации и оценила результаты внедрения роботов для сварки и наплавки, механической зачистки, загрузки станков, логистических и контрольных операций. Среди ее проектов — решения для сварки трубных узлов, зачистки обечаек и обработки тонкостенных труб. По данным компании, они снижают трудоемкость и высвобождают персонал, а комплексная роботизация новых производств позволяет многократно увеличить выпуск.

Компания также предложила создать отраслевую лабораторию и полигон для испытания роботов в центре промышленной робототехники ГИП «Титан» в Ленинском округе.

«Точечная роботизация не приводит к повышению производительности труда, необходимо прорабатывать комплексные решения при модернизации производства», — подчеркнул технический директор ООО «Росатом Интелмаш» Александр Бутов.

На мероприятии показали работу робототехнических комплексов и цифровых двойников. Сессия прошла в преддверии Дня работника атомной промышленности, который отмечают 28 сентября.

В рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» реализуется федеральный проект «Производительность труда». Одно из направлений — улучшение рабочих процессов на самих предприятиях. Эксперты Федерального центра компетенций помогают компаниям сокращать простои и исключать лишние операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.