Командировки подорожали втрое: 11% россиян в шоке от цен

Более половины россиян (52%) оценивают рост стоимости деловых поездок минимум в 1,5 раза за последние 5 лет. Каждый девятый (11%) отметил подорожание более чем в три раза. Главными статьями переплаты названы отели (25%), авиабилеты (21%) и такси с трансферами (19%), сообщили РИАМО в онлайн-сервисе для организации командировок Smartway.

Стоимость рабочих командировок за последние пять лет заметно выросла, считают россияне. По данным опроса, проведенного онлайн-сервисом для организации командировок Smartway, 52% респондентов оценивают рост расходов на деловые поездки минимум в 1,5 раза. При этом 21% считают, что командировки подорожали в 1,5–2 раза, еще 19% — в 2–3 раза. Каждый девятый (11%) отметил рост стоимости более чем в 3 раза. О том, что стоимость рабочих поездок не изменилась за пять лет, сообщили 25% участников исследования. Еще 7% считают, что командировки стали дешевле благодаря выгодным предложениям от авиакомпаний.

Рост стоимости отдельных составляющих деловой поездки подтверждают и данные рынка. По данным экспертов, в 2026 году средняя стоимость перелета экономклассом по России в одну сторону составила 18,1 тыс. рублей. При этом большинство деловых путешественников покупали билеты за два–семь дней до вылета, когда выбор тарифов и возможность сэкономить обычно ограничены. Отдельные рыночные исследования также фиксируют рост стоимости внутренних перелетов. Так, в июне средняя цена авиабилета по России достигла 32 033 рублей — почти на 18% выше уровня июня 2025 года.

При этом главной статьей потенциальной переплаты при организации командировок россияне назвали проживание в отелях — так ответили 25% участников опроса. На втором месте оказались авиабилеты — 21%. Еще 19% респондентов считают, что компании чаще всего переплачивают за такси и трансферы. Железнодорожные билеты назвали 18% опрошенных. Реже всего участники исследования указывали сервисы бронирования (9%) и питание (8%).

Как подчеркнула главный бухгалтер Smartway Ирина Титова, в условиях роста стоимости деловых поездок компании могут экономить не только за счет поиска самого дешевого билета или отеля.

«Значительная часть расходов возникает из-за несистемного подхода: позднего бронирования, отсутствия единых правил для сотрудников, покупки невозвратных билетов там, где маршрут может измениться, или, наоборот, выбора слишком гибких тарифов без необходимости», — отметила эксперт.

По ее словам, важно смотреть на командировку целиком и анализировать не только цену конкретной услуги, но и итоговую стоимость поездки. «Чтобы не переплачивать за командировки, бизнесу стоит заранее бронировать билеты и отели, особенно в периоды высокого спроса, и установить понятную тревел-политику с лимитами на перелеты, проживание и дополнительные расходы. При выборе вариантов важно сравнивать не только базовую цену, но и полную стоимость с учетом багажа, возврата, обмена и других сборов», — добавила Титова.

При большом количестве поездок, по мнению эксперта, помогает их централизованная организация и регулярный анализ расходов: так компания может видеть, где возникают переплаты, и корректировать правила. «Экономия не означает выбор самых дешевых вариантов — главное сделать расходы на командировки управляемыми», — резюмировала Титова.

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