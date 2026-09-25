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Второй день эвакуаций: студентов МТУСИ вывели из вуза

Происшествия
Александр Кузнецов / Фотобанк Лори

Фото - © Александр Кузнецов / Фотобанк Лори

В столице второй день проходит череда эвакуаций в вузах. В этот раз на улицу вывели студентов Московского технического университета связи и информатики, сообщает «Осторожно, Москва».

На опубликованных в Сети кадрах видно, как студенты столпились у университета, некоторые продолжают неспешно покидать здание. Причина эвакуации неизвестна.

Ночью также эвакуировали студентов общежитий РУДН. В Сети не исключают, что это может быть связано с тренировочными учениями.

Накануне волна эвакуаций из учебных заведений прокатилась по Москве.

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