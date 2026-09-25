В Подмосковье построили 77 тротуаров вдоль региональных дорог в 2026 году

Специалисты Мосавтодора построили в Подмосковье 77 тротуаров по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Их общая протяженность превысила 50 км, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Новые тротуары появились на 77 участках региональных дорог в 22 округах Подмосковья. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Еще 46 тротуаров строят с пониженным бордюрным камнем и тактильной плиткой для удобства маломобильных граждан.

«В рамках комплекса работ по повышению безопасности на региональных дорогах Подмосковья по нацпроекту обустроили уже более 50 км новых тротуаров на 77 участках в 22 округах», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Наибольший объем работ выполнили в Домодедове — более 5 км, Чехове — более 3,8 км, Серпухове и Павлово-Посадском округе — около 3,7 км в каждом. В Одинцовском округе построили более 3,6 км тротуаров, в Раменском — более 2,7 км, в Истре — 2,7 км, в Солнечногорске — около 2,5 км.

В Истре тротуары обустроили в деревне Веледниково на улице Зеленый Шум у Павловской гимназии и храма преподобного Сергия Радонежского, а также у поселка Первомайский и станции Чеховская. В Одинцовском округе — в деревне Иглово и у деревни Дьяконово по пути к реабилитационному центру. В Раменском округе дорожки появились у поселка станции Бронницы, в деревнях Бояркино, Клишева на улице 8 Марта, Белозериха и Аксеново.

Тротуары также построили в селе Осташево Волоколамского округа, селе Сенницы-2 на улице Луговой в Коломне, поселке Красная Пойма на улице Шоссейной и деревне Головачево на улице Мира в Луховицах, деревне Ильинское в Домодедове. В Подольске пешеходные дорожки обустроили между остановками «Сады ЭМС» и «Ремзавод», у деревни Борисовка и в поселке Александровка на улице Московской.

До конца 2026 года в Подмосковье планируют построить 123 тротуара общей протяженностью более 80 км. Информация о дорогах и транспорте региона опубликована в официальном канале: https://max.ru/mtdi_mo.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» особое внимание уделяется вопросу безопасных дорог и связаности территорий. Опорную сеть автодорог, включающую федеральные и региональные трассы, формируют по принципу «бесшовной логистики» — поездки между регионами становятся быстрыми и комфортными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.