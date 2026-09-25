Депутат Колесник: армия России остановит наступление ВСУ под Лиманом

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что российские войска остановят наступление ВСУ на Лиманском направлении в ДНР, сообщает Газета.ru .

По словам парламентария, на Лиманском направлении идут встречные бои. Для остановки наступления ВСУ российские военные используют авиацию, артиллерию, беспилотники и ракетные войска.

«Наша задача сломать их наступательный порыв, перейти к своему наступлению. Идут жесткие встречные бои. Здесь борьба не только оружия. Борьба воль идет. Я думаю, что наши все-таки сломают (ред. — наступление ВСУ)… Там работает авиация, артиллерия, дроны, ракетные войска», — сказал депутат.

Колесник призвал не поддаваться панике, которую, по его словам, распространяют некоторые блогеры и журналисты. Он считает, что у российских войск есть ресурсы для остановки наступления и возможность взять подразделения ВСУ в огневой мешок.

«Есть такая возможность. Сейчас нужно не дать им закрепиться на реке Жеребец», — подчеркнул парламентарий.

24 сентября канал «Архангел спецназа» сообщил, что положение на Лиманском направлении остается тяжелым. По данным канала, ВСУ начали контрнаступление в рамках операции «Вивальди», чтобы вернуть территории к западу от реки Жеребец.

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