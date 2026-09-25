Тульская область меняет работу учреждений из-за нехватки кадров

Больницы, школы, соцучреждения и предприятия Тульской области сокращают лишние операции и отчетность, чтобы высвободить время сотрудников, сообщает телеканал «Первый Тульский» .

В 38 поликлиниках и двух тульских стационарах внедрили проект «Здоровье под управлением». Единой службе передали приглашения пациентов на прием, напоминания и контроль явки. Поликлиники смогли принять дополнительно 22 288 человек. К 2030 году число подразделений медорганизаций, участвующих в проектах повышения производительности, планируют увеличить с 47 до 184.

В системе образования вместо 797 бухгалтерий создали 25 централизованных. Унификация штатных расписаний, по расчетам региона, даст эффект в 101,6 млн рублей; средства останутся в образовании. До конца 2026 года новые практики должны внедрить 382 организации, с 2027 года их число планируют увеличить до 813.

В социальной защите выбрали два учреждения для пилотного проекта по устранению лишних операций. К 2030 году число услуг на одного сотрудника должно вырасти на 15%. В том же году новые практики планируют внедрить в 189 учреждениях культуры. В октябре на сайте «Афиша71» хотят запустить «Культурный хаб», а в 2027 году — портал «Спорт 71».

В проектах по повышению производительности участвуют 90 предприятий региона. На предприятии «Атриум» после перестройки производства выработка выросла на 33%. Изменения позволили закрыть потребность в восьми ставках без найма сотрудников.

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