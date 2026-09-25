В Ступине и Серпухове подготовили 9,1 га почвы для осенней посадки леса

Специалисты филиала «Русский лес» подготовили почву для осеннего лесовосстановления на площади 9,1 га в округах Ступино и Серпухов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Специалисты филиала «Русский лес» ГАУ МО «Мособллес» подготовили почву для осеннего лесовосстановления в Хатунском, Отрадинском имени Н. В. Ветчинина и Ступинском участковых лесничествах. Работы охватили 9,1 га в округах Ступино и Серпухов.

Для обработки использовали лесохозяйственные плуги, которые формируют борозды с двумя отвалами. Такие борозды помогают удерживать влагу и защищают молодые сеянцы от сорняков в первые годы роста.

«Мероприятия выполнены в строгом соответствии с техническим заданием. Качественная подготовка почвы — залог высокой приживаемости и активного роста будущих лесных культур», — рассказала инженер по лесовосстановлению филиала «Русский лес» Ольга Чиликина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что более 40% территории региона составляют леса, поэтому власти должны быть во всеоружии в пожароопасный сезон.

«По прогнозам лето в нынешнем году будет жарким. Это хорошо для тех, кто проводит отпуск и каникулы у нас. Но вместе с тем, напоминаю, что почти 43% территории в Подмосковье — леса, поэтому нам необходимо быть во всеоружии, когда наступит теплая погода», — сказал Воробьев.