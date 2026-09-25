Жителям Подмосковья разъяснили требования к социальной газификации

Собственникам домов в Подмосковье для участия в действующей программе социальной газификации нужно зарегистрировать права на дом и участок и подготовить документы, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Для участия в программе права на земельный участок и жилой дом должны быть зарегистрированы, а населенный пункт — включен в программу социальной газификации. Потребуются выписка из ЕГРН, ситуационный план участка и документы на дом.

Собственнику также необходимо определить место для газового оборудования, заключить договор о подключении и подготовить дом и участок к работам.

Газ до границ участка подводят бесплатно. Проектирование, прокладку газопровода по участку, покупку котла и плиты, устройство дымохода и вентиляции, внутридомовые работы и техобслуживание оплачивает собственник.

По вопросам оформления документов можно обратиться в БТИ Московской области по телефонам: +7 (800) 444-96-50, +7 (498) 602-31-14, +7 (498) 568-88-88.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.