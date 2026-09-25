Миляев предложил BASINN построить туристические объекты в Кондуках

24 сентября в Москве Дмитрий Миляев предложил генеральному директору BASINN Hotel Development & Design Антону Басину рассмотреть проекты компании для Кондуков. Губернатор пообещал содействие с инфраструктурой, меры поддержки и помощь в решении административных вопросов. О договоренности по строительству не сообщалось.

На территории Романцевских гор под Узловой планируют создать круглогодичный курорт площадью более 1000 гектаров. В проект входят гостиницы, бани, спа-зоны, кафе, экотропы и лыжные трассы. Среди других возможных объектов — экопарк, серф-парк с искусственной волной и дома на воде.

Романцевские горы получили рекреационный статус в 2020 году. Спустя два года власти утвердили мастер-план развития Кондуков с бюджетом более 2,6 млрд рублей. На месте бывших угольных карьеров находятся 27 водоемов, известных как «голубые озера».

Антон Басин основал BASINN в 2006 году. Компания проектирует и развивает гостиничные объекты; за это время ее команда реализовала более 200 проектов в России и странах СНГ.

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