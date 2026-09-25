Землетрясение произошло недалеко от Сочи
Фото - © Александр Щепин / Фотобанк Лори
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло в российской части кавказского региона, недалеко от Сочи, сообщает ТАСС.
По информации Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков зарегистрирован в 21 км от Сочи.
Его очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее Сочи затопило после сильнейшего ливня. В некоторых местах уровень воды поднялся выше колена. Движение транспорта остановилось.
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