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Сотрудников КПП и граждан в Грузии эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке

Происшествия
SviatlanaLaza / Фотобанк Лори

Фото - © SviatlanaLaza / Фотобанк Лори

Сотрудников пограничного пункта пропуска «Дарьяли», а также граждан, которые были на КПП, эвакуировали из-за подъема уровня воды в реке, сообщает МВД Грузии.

«Поступило сигнальное сообщение от установленной в Девдораки системы раннего предупреждения, которая фиксирует изменения русла реки при минимальном повышении уровня воды», — отметили в министерстве.

После этого люди, которые находились на пограничном пункте пропуска «Дарьяли», сотрудники патрульной полиции, таможни, пограничной полиции и частной компании, работающие на пункте пропуска, были эвакуированы в безопасное место. Также ограничили движение всех видов транспорта в обоих направлениях около села Гвелети.

По информации Национального агентства по охране окружающей среды, уровень угрозы в Девдоракиском ущелье уже снят. После этого были сняты ограничения на движение авто. Пункт пропуска снова работает штатно.

Как рассказали в АТОР, угрозы туристам в этом районе сейчас нет. Всех людей, которые находились в районе границы, оперативно эвакуировали, а доступ в потенциально опасную зону ограничили до стабилизации обстановки.

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