Фестиваль о Пушкине пройдет 28 сентября в Сергиевом Посаде

Академия кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова проведет 28 сентября во Дворце культуры имени Ю. А. Гагарина в Сергиевом Посаде фестиваль одного дня «Русские классики. А. С. Пушкин», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен жизни и творчеству А. С. Пушкина. В 12:00 в Малом зале начнется презентация академии, затем театральный режиссер Андрей Левицкий проведет мастер-класс «Основы биомеханики» (16+). Он расскажет о работе актера с телом и импровизацией. К участию приглашают студентов и выпускников театральных вузов, профессиональных актеров. Понадобятся удобная спортивная одежда и обувь.

В 15:00 ведущий методист Государственного музея А. С. Пушкина Ольга Устинова прочитает лекцию «Жизнь и лира». После нее покажут документальный фильм академии «10 лет с Мастером» о Никите Михалкове (Россия, 2025). Программа рассчитана на зрителей старше 12 лет.

В 18:00 в Малом зале откроется выставка «Жизнь и творчество А. С. Пушкина» (12+), подготовленная совместно с Государственным музеем А. С. Пушкина. Посетители увидят иллюстрации, эскизы костюмов и декораций к театральным постановкам и смогут поучаствовать в экскурсии-диалоге.

В 19:00 на Основной сцене выпускники актерской мастерской Никиты Михалкова представят спектакль «Пир во время чумы» (12+). В постановку вошли фрагменты пушкинских «Маленьких трагедий»: «Пир во время чумы», «Скупой рыцарь», «Моцарт и Сальери» и «Каменный гость». В ролях — Владимир Безумов, Юлия Бруякина (Безумова), Милана Делавер, Арсений Ермаков, Анастасия Ирлык, Богдан Илларионов, Александр Майоров, Анатолий Манза, Алексей Молодых, Алина Соколова и Вячеслав Севостьянов.

Передвижной фестиваль одного дня проводят с 2018 года при поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках госпрограммы «Развитие культуры» и федерального проекта «Развитие искусства и творчества».

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