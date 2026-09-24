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«Никакой паники»: в Москве эвакуировали еще несколько вузов

В столице в четверг провели эвакуацию еще в пяти вузах, сообщает «Осторожно, Москва» .

Студенты ГИТИСа заявили, что в вуз поступило сообщение о минировании. Учащихся и педагогов эвакуировали из основного здания института в Кисловском переулке.

Также людей выводят из всех корпусов Государственного университета просвещения. Причины не раскрываются.

В МГУСиТ эвакуировали все корпуса на улицах Маршала Тимошенко, Лескова и Кировоградской. Студентам заявили о прекращении занятий. Также эвакуация проходит в РГУ имени А. Н. Косыгина и в Московском международном университете.

Ранее студентов и персонал также вывели из обоих корпусов РХТУ имени Менделеева, которые находятся на Миусской площади и улице Героев-Панфиловцев.

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