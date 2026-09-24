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Насколько сильны европейские армии и могут ли они конкурировать с Россией: что говорит статистика

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Сергей Бобылев

Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости

Какова численность вооруженных сил и оборонный бюджет в главных странах Европы, читайте в материале РИАМО.

Данные ниже приведены из авторитетного каталога The Military Balance («Военный баланс») британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в 2026 году.

У каких стран Европы самые большие армии

Михаил Воскресенский

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

The Military Balance традиционно учитывает не только действующую армию, но и резервистов, а также военизированные формирования, официально не входящие в состав национальных вооруженных сил. Данные приведены за 2025 год.

Страна

Действующие
вооруженные силы (тыс. ч.)

Резервисты (тыс. ч.)

Жандармерия и
паравоенные формирования (тыс. ч.)

Всего (тыс. ч.)

Россия

1 264

1 500

569

3 333

Украина

677

0

260

937

Турция

355

379

161

895

Франция

204

38

95

337

Германия

185

34

0

219

Польша

173

37

14

224

Италия

160

15

179

354

Великобритания

141

70

0

211

Греция

132

265

7

404

Испания

122

13

82

217

Румыния

70

55

57

182

Болгария

43

3

0

46

Если не считать Украину и Турцию (которую можно отнести к Европе лишь формально), следующие девять стран рейтинга, от Франции до Болгарии, даже совокупно уступают России по количеству действующих военнослужащих (на 34 тысячи человек), резервистов (на 970 тысяч человек) и прочих формирований (на 136 тысяч человек). Причем в качестве резервистов в России The Military Balance считает только тех, кто служил в армии в последние пять лет. Напомним, в 2022 году тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил общую численность граждан, пребывающих в запасе, почти в 25 миллионов человек.

У каких стран Европы самые большие военные бюджеты

Яков Филимонов / Фотобанк Лори

Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори

В таблице приведены страны, у которых военный бюджет превышает 10 миллиардов долларов США. Данные приведены за 2025 год.

Страна

Военный бюджет (в млрд долларов)

Военный бюджет на душу населения (в млрд долларов)

Военный бюджет (в % ВВП)

Россия

161 175

1 150

6,34

Германия

107 307

1 277

2,14

Великобритания

94 259

1 371

2,38

Франция

70 003

1 022

2,08

Украина

44 445

1 217

21,19

Италия

40 090

658

1,58

Польша

33 180

865

3,19

Нидерланды

29 120

1 633

2,20

Испания

28 907

611

1,53

Турция

21 479

254

1,37

Швеция

17 056

1 602

2,58

Норвегия

16 436

2 966

3,18

Бельгия

13 892

1 161

1,94

Дания

12 182

2 013

2,65

По размеру военного бюджета у России нет такого преимущества над европейскими странами, как по численности вооруженных сил. Особенно если учитывать соотношение трат и объема экономики: если у РФ военный бюджет превышает 6% ВВП, то из ведущих европейских стран только Норвегия преодолела отметку в 3%. В этой связи обращает на себя внимание Украина, у которой траты на оборону составляют более 21% ВВП.

Любопытно также, что The Military Balance пересчитывает траты на оборону в России по паритету покупательной способности (ППС). В результате такого пересчета 186,2 миллиарда долларов (эта сумма превышает официальный военный бюджет, так как рассчитана по стандартам НАТО) превращаются в 523,6 миллиарда долларов. В отношении европейских стран The Military Balance подобный пересчет почему-то не делает.

Смогут ли европейцы догнать Россию по численности войск

Сергей Пивоваров

Фото - © Сергей Пивоваров/РИА Новости

Даже если не учитывать все прочие факторы, такие как:

  • боевой опыт, по которому с российской армией никто в Европе (кроме Украины) не может сравниться даже близко;
  • современные виды вооружения, такие как ракеты и дроны;
  • военную промышленность в целом (а согласно многочисленным публикациям в западной прессе, в этом отношении Россия пока сильно превосходит европейские страны);
  • отсутствие единой армии как структуры (европейские силы разделены на армии почти трех десятков стран, координация между которыми крайне сложна);

чтобы догнать ВС РФ только по численности войск, государствам Европы придется приложить большие усилия, и, судя по новостям о наборе добровольцев в ВС ФРГ, больших успехов пока не наблюдается.