Насколько сильны европейские армии и могут ли они конкурировать с Россией: что говорит статистика

Данные ниже приведены из авторитетного каталога The Military Balance («Военный баланс») британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в 2026 году.

У каких стран Европы самые большие армии

Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости

The Military Balance традиционно учитывает не только действующую армию, но и резервистов, а также военизированные формирования, официально не входящие в состав национальных вооруженных сил. Данные приведены за 2025 год.

Страна Действующие

вооруженные силы (тыс. ч.) Резервисты (тыс. ч.) Жандармерия и

паравоенные формирования (тыс. ч.) Всего (тыс. ч.) Россия 1 264 1 500 569 3 333 Украина 677 0 260 937 Турция 355 379 161 895 Франция 204 38 95 337 Германия 185 34 0 219 Польша 173 37 14 224 Италия 160 15 179 354 Великобритания 141 70 0 211 Греция 132 265 7 404 Испания 122 13 82 217 Румыния 70 55 57 182 Болгария 43 3 0 46

Если не считать Украину и Турцию (которую можно отнести к Европе лишь формально), следующие девять стран рейтинга, от Франции до Болгарии, даже совокупно уступают России по количеству действующих военнослужащих (на 34 тысячи человек), резервистов (на 970 тысяч человек) и прочих формирований (на 136 тысяч человек). Причем в качестве резервистов в России The Military Balance считает только тех, кто служил в армии в последние пять лет. Напомним, в 2022 году тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил общую численность граждан, пребывающих в запасе, почти в 25 миллионов человек.

У каких стран Европы самые большие военные бюджеты

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В таблице приведены страны, у которых военный бюджет превышает 10 миллиардов долларов США. Данные приведены за 2025 год.

Страна Военный бюджет (в млрд долларов) Военный бюджет на душу населения (в млрд долларов) Военный бюджет (в % ВВП) Россия 161 175 1 150 6,34 Германия 107 307 1 277 2,14 Великобритания 94 259 1 371 2,38 Франция 70 003 1 022 2,08 Украина 44 445 1 217 21,19 Италия 40 090 658 1,58 Польша 33 180 865 3,19 Нидерланды 29 120 1 633 2,20 Испания 28 907 611 1,53 Турция 21 479 254 1,37 Швеция 17 056 1 602 2,58 Норвегия 16 436 2 966 3,18 Бельгия 13 892 1 161 1,94 Дания 12 182 2 013 2,65

По размеру военного бюджета у России нет такого преимущества над европейскими странами, как по численности вооруженных сил. Особенно если учитывать соотношение трат и объема экономики: если у РФ военный бюджет превышает 6% ВВП, то из ведущих европейских стран только Норвегия преодолела отметку в 3%. В этой связи обращает на себя внимание Украина, у которой траты на оборону составляют более 21% ВВП.

Любопытно также, что The Military Balance пересчитывает траты на оборону в России по паритету покупательной способности (ППС). В результате такого пересчета 186,2 миллиарда долларов (эта сумма превышает официальный военный бюджет, так как рассчитана по стандартам НАТО) превращаются в 523,6 миллиарда долларов. В отношении европейских стран The Military Balance подобный пересчет почему-то не делает.

Смогут ли европейцы догнать Россию по численности войск

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Даже если не учитывать все прочие факторы, такие как:

боевой опыт, по которому с российской армией никто в Европе (кроме Украины) не может сравниться даже близко;

современные виды вооружения, такие как ракеты и дроны;

военную промышленность в целом (а согласно многочисленным публикациям в западной прессе, в этом отношении Россия пока сильно превосходит европейские страны);

отсутствие единой армии как структуры (европейские силы разделены на армии почти трех десятков стран, координация между которыми крайне сложна);

чтобы догнать ВС РФ только по численности войск, государствам Европы придется приложить большие усилия, и, судя по новостям о наборе добровольцев в ВС ФРГ, больших успехов пока не наблюдается.