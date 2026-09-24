Насколько сильны европейские армии и могут ли они конкурировать с Россией: что говорит статистика
Фото - © Сергей Бобылев/РИА Новости
Какова численность вооруженных сил и оборонный бюджет в главных странах Европы, читайте в материале РИАМО.
Данные ниже приведены из авторитетного каталога The Military Balance («Военный баланс») британского Международного института стратегических исследований (IISS), опубликованного в 2026 году.
У каких стран Европы самые большие армии
Фото - © Михаил Воскресенский/РИА Новости
The Military Balance традиционно учитывает не только действующую армию, но и резервистов, а также военизированные формирования, официально не входящие в состав национальных вооруженных сил. Данные приведены за 2025 год.
Страна
Действующие
Резервисты (тыс. ч.)
Жандармерия и
Всего (тыс. ч.)
Россия
1 264
1 500
569
3 333
Украина
677
0
260
937
Турция
355
379
161
895
Франция
204
38
95
337
Германия
185
34
0
219
Польша
173
37
14
224
Италия
160
15
179
354
Великобритания
141
70
0
211
Греция
132
265
7
404
Испания
122
13
82
217
Румыния
70
55
57
182
Болгария
43
3
0
46
Если не считать Украину и Турцию (которую можно отнести к Европе лишь формально), следующие девять стран рейтинга, от Франции до Болгарии, даже совокупно уступают России по количеству действующих военнослужащих (на 34 тысячи человек), резервистов (на 970 тысяч человек) и прочих формирований (на 136 тысяч человек). Причем в качестве резервистов в России The Military Balance считает только тех, кто служил в армии в последние пять лет. Напомним, в 2022 году тогдашний министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил общую численность граждан, пребывающих в запасе, почти в 25 миллионов человек.
У каких стран Европы самые большие военные бюджеты
Фото - © Яков Филимонов / Фотобанк Лори
В таблице приведены страны, у которых военный бюджет превышает 10 миллиардов долларов США. Данные приведены за 2025 год.
Страна
Военный бюджет (в млрд долларов)
Военный бюджет на душу населения (в млрд долларов)
Военный бюджет (в % ВВП)
Россия
161 175
1 150
6,34
Германия
107 307
1 277
2,14
Великобритания
94 259
1 371
2,38
Франция
70 003
1 022
2,08
Украина
44 445
1 217
21,19
Италия
40 090
658
1,58
Польша
33 180
865
3,19
Нидерланды
29 120
1 633
2,20
Испания
28 907
611
1,53
Турция
21 479
254
1,37
Швеция
17 056
1 602
2,58
Норвегия
16 436
2 966
3,18
Бельгия
13 892
1 161
1,94
Дания
12 182
2 013
2,65
По размеру военного бюджета у России нет такого преимущества над европейскими странами, как по численности вооруженных сил. Особенно если учитывать соотношение трат и объема экономики: если у РФ военный бюджет превышает 6% ВВП, то из ведущих европейских стран только Норвегия преодолела отметку в 3%. В этой связи обращает на себя внимание Украина, у которой траты на оборону составляют более 21% ВВП.
Любопытно также, что The Military Balance пересчитывает траты на оборону в России по паритету покупательной способности (ППС). В результате такого пересчета 186,2 миллиарда долларов (эта сумма превышает официальный военный бюджет, так как рассчитана по стандартам НАТО) превращаются в 523,6 миллиарда долларов. В отношении европейских стран The Military Balance подобный пересчет почему-то не делает.
Смогут ли европейцы догнать Россию по численности войск
Фото - © Сергей Пивоваров/РИА Новости
Даже если не учитывать все прочие факторы, такие как:
- боевой опыт, по которому с российской армией никто в Европе (кроме Украины) не может сравниться даже близко;
- современные виды вооружения, такие как ракеты и дроны;
- военную промышленность в целом (а согласно многочисленным публикациям в западной прессе, в этом отношении Россия пока сильно превосходит европейские страны);
- отсутствие единой армии как структуры (европейские силы разделены на армии почти трех десятков стран, координация между которыми крайне сложна);
чтобы догнать ВС РФ только по численности войск, государствам Европы придется приложить большие усилия, и, судя по новостям о наборе добровольцев в ВС ФРГ, больших успехов пока не наблюдается.