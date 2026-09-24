Психиатр Шепельская объяснила, почему улыбка не исключает депрессию

Человек с депрессией может работать, общаться и шутить, поэтому распознать расстройство по внешнему виду нельзя, сообщает Life.ru .

Психиатр Юлия Шепельская пояснила, что при депрессии человеку становится трудно радоваться, вставать по утрам и выполнять привычные дела. При этом он может продолжать работать и встречаться с людьми, испытывая пустоту, чувство вины и бессмысленности. Такое состояние сохраняется неделями или месяцами.

Депрессия может проявляться бессонницей, потерей аппетита, постоянной усталостью и болями. Возможны также раздражительность, тревожность и эмоциональные срывы.

По словам Шепельской, нельзя судить о состоянии человека по отдельным признакам или его поведению: за улыбкой может скрываться сильная внутренняя боль.

Психиатр подчеркнула, что депрессия — не слабость и не лень, а заболевание, которое иногда требует лечения. Диагноз может поставить только специалист. Если состояние мешает сну, работе и способности радоваться и не проходит две недели, Шепельская советует обратиться к врачу. Сон, движение, общение и отдых важны, но при стойких симптомах их может быть недостаточно.

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