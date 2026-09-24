Мать Сергея Соседова унаследует его имущество при отсутствии завещания

Соседов умер в возрасте 58 лет в Нерюнгри, где находился на гастролях. Пирогов объяснил, как в отсутствие завещания распределится наследство критика.

«Если рассматривать ситуацию с наследством Сергея Соседова исходя из того, что завещания он не оставил, то все имущество, включая московскую квартиру, авторские права и возможные доходы от телевизионной и журналистской деятельности, достанутся его матери, а не брату. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. У Соседова не было жены и детей. Старший брат относится ко второй очереди и по общему правилу не призывается к наследованию, пока есть хотя бы один наследник первой очереди. Следовательно, он не получит ничего, если только мать не откажется от наследства в его пользу или не будет признана недостойной, что в данной ситуации маловероятно», — отметил Пирогов.

Юрист уточнил: если Соседов участвовал в приватизации квартиры, в наследство войдет только его доля. Авторские и исключительные права действуют 70 лет после смерти автора, поэтому мать сможет получать отчисления.

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