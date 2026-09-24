Офтальмологи Подмосковья рассказали о профилактике болезней сетчатки

Офтальмологи НИКИ детства в преддверии Всемирной недели сетчатки глаза, которая пройдет с 24 по 30 сентября, напомнили жителям Подмосковья о важности регулярных осмотров и ранней диагностики заболеваний глаз, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Всемирная неделя сетчатки глаза пройдет с 24 по 30 сентября. Она посвящена повышению осведомленности о заболеваниях сетчатки и профилактике слепоты.

Сетчатка — светочувствительная ткань на внутренней поверхности глаза, которая преобразует свет в нервные импульсы. Ее повреждение может привести к необратимой потере зрения. К заболеваниям сетчатки относятся диабетическая ретинопатия, возрастная макулярная дегенерация, отслойка сетчатки и наследственные дистрофии.

У детей чаще выявляют ретинопатию недоношенных, наследственные патологии, включая пигментный ретинит и болезнь Штаргардта, а также изменения при высокой степени миопии. Многие заболевания на ранних стадиях протекают без симптомов, поэтому необходимы регулярные осмотры у офтальмолога.

Немедленно обратиться к врачу следует при резком ухудшении зрения, появлении «завесы» перед глазами, вспышек света, увеличении числа плавающих «точек» и «нитей», а также при искажении прямых линий. Эти признаки могут указывать на отслойку сетчатки или кровоизлияние и требуют экстренного вмешательства.

«Заболевания сетчатки опасны тем, что часто обнаруживаются поздно, когда возможности лечения ограничены. Ранняя диагностика позволяет сохранить зрение в большинстве случаев. Родители должны помнить о важности регулярных осмотров ребенка у офтальмолога, особенно при наличии факторов риска», — подчеркнула врач-офтальмолог НИКИ детства Оксана Редько.

Факторами риска являются наследственность, травмы глаз, высокие зрительные нагрузки, сахарный диабет и недоношенность. Для профилактики рекомендуются правильная организация рабочего места, перерывы при работе за компьютером, защита глаз от ультрафиолета и сбалансированное питание. Памятка «Гимнастика для глаз» доступна по ссылке: https://detstvo.zdrav.mosreg.ru/library/gimnastika_dlya_glaz

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.